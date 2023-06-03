В Дягилеве береза рухнула на жилой дом
В Дягилеве береза сломалась от ветра и упала на жилой дом. Рухнувшее дерево распилили работники управляющей компании.
В Дягилеве береза сломалась от ветра и упала на жилой дом. Рухнувшее дерево распилили работники управляющей компании. Фото опубликованы в группе «Дягилево ВКонтакте» в субботу, 3 июня.
«В диспетчерскую управляющей организации поступила заявка с дома № 18 по Забайкальской, что сильным ветром сломало дерево. Срочно были приняты меры по предотвращению аварийной ситуации», — сообщается в посте.