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В Дягилеве береза рухнула на жилой дом
В Дягилеве береза сломалась от ветра и упала на жилой дом. Рухнувшее дерево распилили работники управляющей компании.

В Дягилеве береза сломалась от ветра и упала на жилой дом. Рухнувшее дерево распилили работники управляющей компании. Фото опубликованы в группе «Дягилево ВКонтакте» в субботу, 3 июня.

«В диспетчерскую управляющей организации поступила заявка с дома № 18 по Забайкальской, что сильным ветром сломало дерево. Срочно были приняты меры по предотвращению аварийной ситуации», — сообщается в посте.