В Башкирии при сортировке мусора на полигоне нашли тело младенца
В башкирском Белорецке сотрудники полигона бытовых отходов обнаружили тело новорожденного во время сортировки мусора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В башкирском Белорецке сотрудники полигона бытовых отходов обнаружили тело новорожденного во время сортировки мусора. Об этом
Тело нашли днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Ломовка. Организована проверка.
При координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность роженицы. К доследственной проверке также подключились следственные органы Башкирии.