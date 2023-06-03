В 2025 году создадут археологический парк с памятником защитникам Старой Рязани

Руководство Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планирует в 2025 году создать археологический парк, в котором установят памятник защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества.

Руководство Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планирует в 2025 году создать археологический парк, в котором установят памятник защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества. Об этом рассказал ТАСС директор музея Виталий Попов.

Он рассказал, что конкурс на эскиз памятника защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества пройдет с 8 июня до 15 октября. Объемы финансирования будут зависеть от выбранного проекта памятника.

«Старая Рязань — одно из известнейших городищ не только в стране, но и в мире. Там найдено уже 17 кладов высочайшей ценности, два из них сегодня экспонируются в Государственном историческом музее на Красной Площади Москвы и в Музее Московского Кремля. Наибольшее количество найденных кладов, конечно, находится в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника», — отметил Попов.

По его словам, уже разработана предварительная концепция археологического парка в Старорязанском городище и археологического центра на территории, прилегающей к городищу.