Сотрудники ДПС устроили массовую остановку водителей на Славянском проспекте
В субботу, 3 июня, сотрудники ДПС массово проверяют водителей на Славянском проспекте. Фото опубликованы в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
В субботу, 3 июня, сотрудники ДПС массово проверяют водителей на Славянском проспекте. Фото опубликованы в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
«Около медицинского колледжа полиция останавливает всех подряд», — сообщается в посте.
Напомним, накануне на рязанских улицах заметили рейды полиции.