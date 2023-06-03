Рязанские спасатели вытащили из колодца барсука
Рязанские спасатели вызволили из колодца провалившегося туда барсука. Об этом сообщается в группе МСО РязГМУ Salus имени Васильева «Вконтакте» в субботу, 3 июня.
Рязанские спасатели вызволили из колодца провалившегося туда барсука. Об этом сообщается в группе МСО РязГМУ Salus имени Васильева «
«Помощь братьям нашим меньшим является неотъемлемой частью работы спасателя. Выручать из беды хвостатых и пернатых друзей приходится порой не реже, чем людей. Сегодняшний пострадавший был особенно необычным — барсук», — сообщается в посте.
Отмечается, что животное не могло выбраться из колодца самостоятельно. Зверя освободили и отпустили в естественную среду обитания.