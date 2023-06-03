Рязанка пожаловалась на «бордель» в доме на улице Весенней
Жительница Рязани возмутилась тем, что в ее доме по адресу улица Весенняя, 12 б открыли «бордель». Пост об этом опубликован в группе «ДТП и ЧП Рязань».
Жительница Рязани возмутилась тем, что в ее доме по адресу улица Весенняя, 12 б открыли «бордель». Пост об этом опубликован в группе «ДТП и ЧП Рязань».
«В моем доме, на Весенней 12 б, открыли бордель (дрочильню), называйте как хотите. Куда смотрит управление города Рязань? Что в городе-то происходит…» — сообщила рязанка.
По ее словам, машины к заведению постоянно приезжают по ночам.