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На территории музея Есенина в Константинове полиция остановила пьяного водителя
В селе Константинове Рыбновского района на территории музея Сергея Есенина полиция остановила нетрезвого водителя. Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Константинове Рыбновского района на территории музея Сергея Есенина полиция остановила нетрезвого водителя. Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 20:50 в селе Кузьминское Рыбновского района экипаж ДПС Госавтоинспекции подал сигнал об остановке автомобилю Hyundai Genesis. Водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение. Экипаж начал преследование, спустя десять минут машину остановили в селе Константиново.

В ходе проверки выяснилось, что 25-летний рязанец за рулем имеет характерные признаки алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления и в присутствии двух понятых освидетельствовали. Результат показал наличие 0.659 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

На молодого человека составили административные материалы за управление машиной в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Таким образом, ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение права управления ТС от 1,5 до 2 лет, а также штраф 800 рублей.

Ранее пост об инциденте опубликовали в группе «Подслушано Рыбное».

«Дрифт по-константиновски. Сотрудники ДПС догоняли пьяного малолетку на крутом авто в красных шортах по газонам музея Есенина. Подъехал влиятельный папа и сейчас все решит. Вот только за чей счет будут восстанавливать служебное авто?!» — сообщается в посте.