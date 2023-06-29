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Жителя Александро-Невского района осудили на два года за кражу велосипедов

Жителя Александро-Невского района осудили на два года за кражу велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что ранее судимый за тяжкое преступление 21-летний житель района вместе со своим знакомым незаконно проникли в дачный дом, разбив окно. Они похитили два велосипеда и скрылись с места преступления.

Отмечается, что злоумышленники причинили хозяйке дома ущерб на сумму 11 700 рублей. Подсудимые вину не признали, но следствие собрало достаточную доказательную базу.

21-летнего преступника осудили на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его знакомому грозит полтора года условно.