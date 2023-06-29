ВСУ обстреляли минами три белгородских села

ВСУ обстреляли минами три белгородских села. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, по селу Козинка Грайворонского района, которое находится в 200 метрах от границы, выпустили десять мин калибра 122 миллиметра.

Позже две мины калибра 82 миллиметра прилетели в хутор Старый Волоконовского района, который находится в 220 метрах от границы. Через 20 минут четырьмя такими же минами обстреляли село Середа Шебекинского района, которое находится в 800 метрах от границы.

Пострадавших и разрушений нет.