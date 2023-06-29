Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
21°
Птн, 30
17°
Сбт, 01
24°
ЦБ USD 87.03 1.41 30/06
ЦБ EUR 95.11 1.25 30/06
Нал. USD 85.9 / 88.8 29/06 16:27
Нал. EUR 94.9 / 95.48 29/06 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
2 754
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
2 278
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 973
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
10 290
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ВСУ обстреляли минами три белгородских села

ВСУ обстреляли минами три белгородских села. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, по селу Козинка Грайворонского района, которое находится в 200 метрах от границы, выпустили десять мин калибра 122 миллиметра.

Позже две мины калибра 82 миллиметра прилетели в хутор Старый Волоконовского района, который находится в 220 метрах от границы. Через 20 минут четырьмя такими же минами обстреляли село Середа Шебекинского района, которое находится в 800 метрах от границы.

Пострадавших и разрушений нет.