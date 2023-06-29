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В Ставропольском крае в ДТП один ребенок погиб и два пострадали

В Курском округе Ставрополья в ДТП один ребенок погиб и два пострадали. Об этом сообщил телеканал «Свое ТВ».

По словам издания, семилетняя девочка скончалась на месте. В больницу с травмами отвезли детей трех и шести лет.

Отмечается, что машина перевернулась в поле, съехав с дороги.

«Установлено, что дети в нарушение ПДД перевозились без детских автокресел, что повлияло на трагические последствия ДТП. 34-летний водитель, житель Кабардино-Балкарской Республики, и его супруга не пострадали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: «Вести Ставрополье»