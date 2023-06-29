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В Спасском районе в 43 населенных пунктах на несколько дней отключат газ

В Спасском районе в 43 населенных пунктах на несколько дней отключат газ. Об этом сообщает филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ.

С 09:00 3 июля до 08:00 10 июля ресурс отключат на следующих территориях:

  • город Спасск-Рязанский;
  • деревни Агломазово, Большие Лупяжи, Горки, Гулынки, Добрянка, Жолобова Слобода, Кучино, Макеево, Папушево, Погори, Селезеново, Ужалье;
  • села Веретье, Выжелес, Выползово, Выселки, Гавриловское, Городец, Городковичи, Городное, Дегтяное, Деревенское, Емельяновка, Иванково, Ижевское, Лакаш, Малышево, Мжакино, Михали, Новики, Новый Киструс, Орехово, Островки, Панино, Петровичи Старое Тонино, Старый Киструс, Федотьево, Ярустово;
  • поселки Крахмального завода, Старо-Рязанские дворики.

Отключение связано с капитальным ремонтом газопровода.