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В Сараях задержали москвича за нетрезвое вождение

В Сараях задержали москвича за нетрезвое вождение. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел 20 июня. Сотрудники Госавтоинспекции остановили УАЗ, за рулем которого был москвич. Мужчина согласился на месте пройти освидетельствование на алкотестере. Прибор показал 1,087 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские составили на мужчину административный протокол и отстранили его от вождения.

Суд признал его виновным по статье 12.8 ч. 1 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и лишил водительских прав на полтора года. Кроме этого, мужчина должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа.