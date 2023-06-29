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В Рязанском отделении «Сбербанка» рассказали, как работать с командой в условиях турбулентности

Для руководителей и сотрудников HR-служб из числа клиентов и партнеров в Рязанском отделении «Сбербанка» состоялась встреча «HR-день. Как работать с командой в условиях турбулентности». Участники обсудили, как работать с командой в 2023 году с помощью инструментов, предлагаемых Сбером. «Не экономить на людях, а экономно подходить к процессам», — одна из центральных мыслей встречи.

Условия турбулентности — это не просто фигуральное выражение, для работодателей 2023 год стал действительно непростым. Спикеры конференции (представители СберЗдоровья, СберУниверситета, Сбер Решений и Strategy Partner Group) рассказали о современных подходах к работе с сотрудниками. Цифровые возможности, которые дают эти сервисы, помогают мотивировать, развивать и заботиться, и, как итог, повышать эффективность работы целой команды.

«Наш главный капитал — это, несомненно, наши сотрудники. В Сбере построена крепкая корпоративная культура, вопросы благополучия команды всегда в фокусе внимания. Теперь, благодаря цифровым сервисам Сбера и компаниям-партнерам, мы имеем возможность делиться наработками. Сегодня мы рассказываем о лучших практиках и самых удачных кейсах», — рассказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Во время встречи участники и спикеры обсудили, как влияет экономическая ситуация на работу с командой, когда эффективны материальная и нематериальная мотивация, и как увидеть новые возможности в новых социально-экономических условиях.