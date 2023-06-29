В Рязанской области полиция проведет рейд «Мотоцикл»

В Рязанской области 29 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Полицейские напоминают водителям мототранспорта о необходимости:

Всегда использовать защитную амуницию;

Строго соблюдайте скоростные ограничения;

Соблюдать требования по регистрации транспорта;

Своевременно проводить обслуживание своего мотоцикла;

Включать при движении ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.

Также полицейские обращают внимание на то, что за рулем мототранспорта запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.