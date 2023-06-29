В Рязанской области полиция проведет рейд «Мотоцикл»
В Рязанской области 29 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Полицейские напоминают водителям мототранспорта о необходимости:
- Всегда использовать защитную амуницию;
- Строго соблюдайте скоростные ограничения;
- Соблюдать требования по регистрации транспорта;
- Своевременно проводить обслуживание своего мотоцикла;
- Включать при движении ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.
Также полицейские обращают внимание на то, что за рулем мототранспорта запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.