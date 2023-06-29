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В Рязани женщине удалили грыжу живота весом 40 килограммов

В рязанской Областной клинической больнице пациентке удалили грыжу живота, которая весила 40 килограммов. Об этом сообщается в группе ОКБ.

Грыжа располагалась около передней брюшной стенки живота. Со временем она разрослась до больших размеров и женщине стало тяжело ходить. Ко всему прочему, усилились симптомы хронических заболеваний.

Спасать пациентку взялись две бригады хирургов и анестезиологической службы. Специалисты удалили грыжевой мешок и укрепили стенку живота сетчатым протезом высокой прочности для снижения риска рецидива.

«Операция была сложной и с точки зрения техники, и рисков для пациентки, которые создавали сопутствующие заболевания: ишемия, варикозное расширение вен, гипертония. Чтобы все прошло максимально безопасно, мы применили особую технологию, начали с перевязки сосудов передней брюшной стенки. Это исключило огромную кровопотерю, которая могла бы быть при иссечении такого объема тканей», — сообщил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии ОКБ Владислав Иванов.

Отмечается, что операцию пациентке сделали за счет средств ОМС.