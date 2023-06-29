В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком

В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники на улице Черновицкой задержали 37-летнего мужчину. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. На данный момент он подозревался в этом же занятии. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с марихуаной.

При обследовании иностранного автомобиля, принадлежащего задержанному, оперативники нашли в багажнике два пакета, в которых находилось более 120 свертков с каннабисом. Общая масса изъятого наркотика составила 243 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Полицейские устанавливают источник происхождения наркотика, и как фигурант планировал им распорядиться. ф