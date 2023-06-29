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В Рязани на совете регионов «Опоры России» обсудили актуальные вопросы поддержки бизнеса

29 июня в Рязани на совете регионов предпринимательского объединения «Опора России» делегаты со всей страны, представители федеральной и региональной власти обсудили актуальные вопросы поддержки бизнеса.

На мероприятии обсудили развитие экспорта, защита интеллектуальной собственности, особенности работы на маркетплейсах.

В пленарном заседании Совета принял участие губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес вносит серьезный вклад в экономику региона. МСП производят 28 процентов продукции, к этой категории относится каждый третий предприниматель области. Развитие бизнеса в значительной степени обеспечивают меры господдержки, в том числе финансовые. В прошлом году бизнес привлек более 7 миллиардов рублей.

«В регионе продолжаем снижать административные барьеры, стремимся облегчить доступ предприятиям к мерам поддержки. Благодарна руководству „Опоры России“ за выбор Рязани местом проведения такого масштабного мероприятия. Уверена, что идеи и предложения, выработанные участниками Совета, помогут выстроить работу по поддержке бизнеса в регионе более эффективно», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.