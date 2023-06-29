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В Рязани на нескольких улицах изменится схема движения транспорта из-за учений в гимназии № 5

В Рязани в пятницу, 30 июня, на нескольких улицах изменится схема движения транспорта из-за учений в гимназии № 5. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что с 09.00 до 18.00 закроют движение на улицах Братиславская и Полетаева от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Островского.

Движение транспорта организуют по измененной схеме:

  • Автобусы № 6 при движении в прямом направлении от остановки «Братиславская улица» последуют по Безымянному переулку, улицам Полетаева, Гагарина, до конечной остановки «Памятник Ф. Полетаеву»;
  • Автобусы № 33М2 при движении из мкр. Братиславский на участке пути от отстановки «Городская больница № 6» до «ЦПКиО» последуют по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту;
  • Автобусы № 49М2 при движении из мкр. Братиславский на участке пути от остановки «Городская больница № 6» до «ЦПКиО» последуют по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту. При движении в обратном направлении от остановки «Памятник Ф. Полетаеву» до остановки «Городская больница № 6» последуют по улицам Полетаева, Островского, Толстого, Гоголя, Братиславской, далее по своему маршруту;
  • Автобусы № 65М2 на участке пути от остановки «Городская больница № 6» до «Памятника Ф. Полетаеву» последуют в прямом и обратном направлении по улицам Чернышевского, Полетаева, Гоголя, Толстого, Островского, Полетаева, далее по своему маршруту.

Ранее сообщалось, что в гимназии № 5 пройдут плановые учения. В связи с этим ограничат движения транспорта на улицах Братиславская и Полетаева.