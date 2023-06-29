В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом сообщило РИА Новости .

По словам замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анны Тимофеевой, на данный момент формируется рабочая группа. Она займется созданием новой учебной федеральной программы. В группу войдут представители Минобороны и МЧС. Параллельно будет вестись работа над учебником для основной и средней школы.

По словам Тимофеевой, в течение учебного года мероприятия проведут, чтобы с 1 сентября 2024 года дети начали заниматься по новой учебной программе.