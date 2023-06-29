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В Подмосковье преступник застрелил полицейского во время задержания

В Подмосковье преступник застрелил полицейского во время задержания. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городском округе Орехово-Зуево в среду, 28 июня.

По информации источника, вечером полицейские пытались задержать подозреваемых в вымогательстве. Однако один из злоумышленников неожиданно выстрелил одному из правоохранителей в спину, другому он попал в ногу. Один из полицейских умер, второй находится в больнице.

Ответным огнем преступник был ранен. Его задержали.