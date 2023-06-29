В Подмосковье четырехлетнего ребенка госпитализировали после укуса змеи

Рядом с подмосковным Домодедове 28 июня четырехлетнего ребенка укусила змея, после чего его госпитализировали. Об этом пишет Mash.

Пресмыкающееся напало на ребенка около пяти часов вечера на территории СНТ «Лесные дали». Родители вызвали скорую, которая госпитализировала мальчика. Он находился в состоянии средней тяжести. Сейчас за ним наблюдают врачи.

За неделю это уже второй случай в Подмосковье, когда человека кусает змея. Днем ранее, 27 июня, девочка попала в больницу после нападения гадюки. Ее состояние также оценивалось как среднетяжелое.