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В одном из российских регионов ввели штрафы за приставание к гражданам в общественных местах

В одном из российских регионов ввели штрафы за приставание к гражданам в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Самарская губернская дума приняла закон, устанавливающий административные штрафы до 5 тысяч рублей за приставание к гражданам в общественных местах.

Отмечается, что запрет вводится из-за навязчивых продавцов, гадалок и попрошаек. По словам властей Самарской области, в полицию поступают многочисленные обращения граждан о необходимости принятия мер в отношении лиц, которые занимаются попрошайничеством.

Также к штрафам будут привлекать инвалидов и детей, которые создают помехи на дорогах и реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью самих инвалидов.