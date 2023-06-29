В Нижнем Новгороде на химическом предприятии произошел пожар

В Нижнем Новгороде на химическом предприятии произошел пожар. Об этом сообщила « Газета.ру ».

По информации источника, загорелась и взорвалась фура.

Огонь охватил цистерну и несколько гаражей. Площадь возгорания — 800 квадратных метров. К тушению пожара на территории АО «Бальзам» привлекли 56 человек и 16 единиц техники. На место следует пожарный поезд.

В результате происшествия пострадал водитель цистерны. Его госпитализировали. У мужчины диагностировали ожоги более 90% поверхности тела.