В Москве обнаружили тело 26-летней жены экс-хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова

В Москве обнаружили тело 26-летней жены экс-хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел 26 июня в квартире хоккеиста. По информации издания, сестра Пермякова приехала к нему домой и обнаружили входную дверь открытой. В одной из комнат она нашла жену Пермякова без сознания. Приехавшая на место скорая зафиксировала смерть женщины, пояснив, что она погибла около суток назад.

Отмечается, что сам хоккеист находится в больнице. Причины госпитализации неизвестны.

Полиция проводит проверку.