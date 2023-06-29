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В Липецкой области заключенный до смерти избил майора ФСИН

В Липецкой области заключенный до смерти избил майора ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, во время перехода в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка заключенный нанес майору два удара металлическим предметом, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи.

Мужчина скончался в больнице.

Отмечается, что 26-летний нападавших отбывает наказание за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.