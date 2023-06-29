В компании «Рельеф-центр» подвели итоги реализации проекта «Экология труда»

В компании «Рельеф-центр», которая является участником национального проекта «Производительность труда», подвели итоги реализации проекта «Экология труда». Его цель — создание культуры чистого и безопасного производства на всех площадках «Рельеф-Центра».

Своим опытом организации безопасного и чистого рабочего места с присутствующими поделились эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. Они рассказали о влиянии правильной организации рабочего места сотрудника, роли изменений в жизни как отдельного человека, так и компании в целом, а также объяснили принципы бережливого производства, которые помогают организовать этот процесс. Как отметили представители РЦК, преобразования сейчас внедряются в одном из структурных подразделений «Рельеф-Центра» ― на предприятии «Графика».

"Поддержание чистоты на рабочем месте — это действительно важно, но не так просто, как кажется. На конкретных примерах мы показали, как дисциплина в отношении порядка и чистоты влияет на настроение всего коллектива. Когда мы начинаем бережнее относиться к окружающей среде ― убираем производственный мусор, сортируем отходы, наводим порядок на рабочем столе — производительность труда начинает расти. Это не требует никаких затрат, нужны только желание и энтузиазм сотрудников. Такие изменения являются первым практическим шагом в направлении повышения культуры труда", ― рассказал начальник дирекции технологического развития АРБ Павел Крутов.