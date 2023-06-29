В Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи ОГЭ по математике

В Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи из-за несданного Основного госэкзамена по математике. Об этом пишет Shot.

Трагедия случилась в городе Слободском. Тело 16-летнего подростка нашли в девять часов утра под окнами своего дома. Школьник жил с родителями на четвертом этаже.

По словам знакомых, ранее школьник не сдал ОГЭ по математике и готовился к пересдаче, из-за чего сильно переживал.

Проводится проверка.