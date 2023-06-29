В Кемеровской области женщина зарезала четырех собутыльников на глазах детей
В Кемеровской области женщина зарезала четырех собутыльников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел вечером в среду, 28 июня, в городе Березовский.
По информации источника, три женщины и двое мужчин выпивали. В какой-то момент к ним пришли школьники — попросили принять в компанию и налить алкоголя. Позже женщина схватила нож и зарезала собутыльников. Дети в этот момент прятались за стенкой.
Женщина вынудила их выйти. Угрожая ножом, она заставила уничтожить улики и помочь вынести телевизор и мобильные телефоны из дома. При доставке техники подростки сбежали и рассказали о трагедии взрослым.
Женщину задержали. Ей предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».