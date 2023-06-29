В Кемеровской области женщина зарезала четырех собутыльников на глазах детей

В Кемеровской области женщина зарезала четырех собутыльников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером в среду, 28 июня, в городе Березовский.

По информации источника, три женщины и двое мужчин выпивали. В какой-то момент к ним пришли школьники — попросили принять в компанию и налить алкоголя. Позже женщина схватила нож и зарезала собутыльников. Дети в этот момент прятались за стенкой.

Женщина вынудила их выйти. Угрожая ножом, она заставила уничтожить улики и помочь вынести телевизор и мобильные телефоны из дома. При доставке техники подростки сбежали и рассказали о трагедии взрослым.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».