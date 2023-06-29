В Казани из окна выпал и разбился человек, сломав прохожему позвоночник

Житель Казани получил перелом позвоночника, когда на него из окна выпал человек. Об этом 29 июня сообщает Shot.

Трагедия случилась на улице Баки Урманче. 31-летний мужчина выпал из окна 21-го этажа. На кадрах видно, что во время падения он ударился о карниз здания, а после упал на голову 54-летнему прохожему.

Выпавший мужчина погиб до приезда скорой помощи, а прохожего госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника.