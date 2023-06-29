В Госдуме предложили запретить продажу пива и сидра в барах и кафе

Депутаты Госдумы предложили запретить продавать в общепите слабоалкогольные напитки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в экспертном докладе межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Также предлагается обязать индивидуальных предпринимателей передавать данные в единую госинформационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее сообщалось о том, что Минфин поддержал установку минимальных цен на пиво и сидр.