В ДТП в Александро-Невском районе пострадал семилетний мальчик

В ДТП в Александро-Невском районе пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 28 июня, примерно в 16:30, на 136 километре трассы «Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».

По предварительной информации, 29-летний местный житель на ВАЗ-21120 столкнулся с ГАЗ 331063. Им управлял 39-летний житель Нижегородской области.

В результате происшествия семилетний пассажир ВАЗ. Его госпитализировали.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.