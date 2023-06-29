В ДТП в Александро-Невском районе пострадал семилетний мальчик
В ДТП в Александро-Невском районе пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в среду, 28 июня, примерно в 16:30, на 136 километре трассы «Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».
По предварительной информации, 29-летний местный житель на ВАЗ-21120 столкнулся с ГАЗ 331063. Им управлял 39-летний житель Нижегородской области.
В результате происшествия семилетний пассажир ВАЗ. Его госпитализировали.
Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.