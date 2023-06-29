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Сбер возобновляет прием заявок на «Сельскую ипотеку»

Сбер с 29 июня снова начинает принимать заявки по программе «Сельская ипотека» на Домклик. С её помощью можно купить или построить жильё в сельской местности по льготной ставке от 2,7%.

Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, теперь предлагается ипотека по ставке 0,1%. Это такие регионы, как Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Смоленская, Челябинская области, Алтайский край, республики Северная Осетия — Алания, Дагестан, Карелия и Карачаево-Черкесия (список приграничных населенных пунктов уточняйте у менеджера в банке). Дисконты при такой ставке не действуют.

Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, — 50%.

Максимальный срок кредита — 25 лет, а максимальная сумма зависит от того, где находится недвижимость: если жильё расположено на сельских территориях Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн руб., если на других сельских территориях России — 3 млн руб.

В качестве готового жилья рассматриваются таунхаусы и жилые дома, в том числе с земельным участком. Возраст объекта недвижимости не должен быть старше 5 лет при покупке у физлица и 3 лет — у юрлица или ИП. Построить дом можно по договору подряда с юрлицом или ИП. Максимальный срок строительства — 2 года с момента выдачи кредита.

Обратиться за кредитом могут все категории заёмщиков, имеющих гражданство РФ, кроме самозанятых. Кредит по программе выдаётся только один раз.

Напомним, что банк выдает кредиты по льготной программе в пределах выделенных правительством лимитов. Ознакомиться с более подробной информацией о программе и подать заявку на получение «Сельской ипотеки» можно онлайн на Домклик.