Сасовский райсуд приговорил алтайца к двум годам колонии за смертельное ДТП

Сасовский районный суд вынес приговор жителю Алтайского края за смертельное ДТП (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ночью 5 марта 2022 года мужчина за рулем Toyota Camry ехал по Сасовскому району с превышением установленных ограничений и без учета плохой видимости дороги. В результате он врезался в ограждения.

В машине вместе с водителем находился пассажир. Он получил травмы, от которых скончался на месте.

Суд назначил алтайцу два года колонии, а также лишил водительских прав на 2,5 года.