Рязанских школьников пригласили в бесплатную онлайн-школу анимации МТС

Школьников Рязанской области будут учить анимации в бесплатной онлайн-школе МТС. Всероссийская летняя смена для подростков от 11 до 18 лет будет работать в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» с 1 по 31 июля.

Школа анимации и мультипликации пройдет в онлайн формате в официальном Telegram-канале « Поколение М ». Участники каждую неделю будут изучать разные направления арт-стилей — неоавангардизм, японское аниме, нормкор, а также программы и инструменты для создания собственных графических произведений.

Педагоги будут выдавать видео с практическими занятиями, а по завершении курса всем ученикам предложат создать собственный цифровой аватар или маскот — графический персонаж, который используется в логотипах, а также является самостоятельным элементом концепции бренда. Жюри выберет лучший цифровой персонаж, который интегрируют в серию мультфильмов про безопасный интернет. Авторы работ, вышедших в финал, получат приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live . Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«МТС, как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, знает, что сегодня важно не только уметь пользоваться технологиями, но и создавать современные цифровые инструменты, которые помогут детям из любой точки страны безопасно развивать навыки и воплощать свои мечты в реальность. Мы создали бесплатную онлайн-школу анимации, чтобы дети могли научиться разным стилям анимации и получить ценный опыт для развития цифровых навыках будущего. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у наших участников», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.