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Рязанская облдума расширила меры поддержки беременных женщин

На заседании Рязанской областной думы в среду, 28 июня, депутаты внесли изменения в региональный закон, регулирующий вопросы социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отмечается, что корректировки законодательства сделаны в целях улучшения демографической ситуации в регионе, повышения рождаемости на территории Рязанской области и профилактики искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Представляя законопроект первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко сообщила, что наряду с единым пособием, в котором централизованы все федеральные выплаты, действуют и региональные меры поддержки.

«Бывают ситуации, когда беременной женщине нужна бытовая, психологическая, юридическая поддержка. В наших комплексных центрах, в частности, в Центре „Семья“, помогают беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, им оказывается сопровождение и все эти меры поддержки. Предлагается распространить право получения бесплатных услуг на другие учреждения социального обслуживания», — рассказала она.

Новая норма закона расширяет меры поддержки нуждающимся женщинам в период беременности. Им предоставляется право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения. По мнению авторов законопроекта, женщинам будет проще сделать выбор в пользу будущего ребенка, если они смогут бесплатно проживать в соцучреждениях в случае необходимости.

Ранее в 2023 году была значительно увеличена поддержка беременных женщин, имеющих невысокий доход. Для них ввели ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, размер которого составляет от 50% до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Рязанской области. Кроме того, в настоящее время установлена единовременная выплата при рождении ребенка на территории Рязанской области в размере 20 тысяч рублей, а также в повышенном размере 50 тысяч рублей — при рождении первого ребенка у женщины, возраст которой на момент рождения ребенка менее 25 лет.