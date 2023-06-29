Рязанца оштрафовали за дискредитацию армии

Рязанца оштрафовали за дискредитацию армии. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

Дело рассмотрено о правонарушении по факту действий, направленных на дискредитцацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Суд установил, что гражданин 15 июня, находясь около входа в ЦПКиО, демонстрировал антивоенный плакат, где текст был выполнен красным маркером, цифры синим и желтым. Используя плакат, он выразил негативное отношение к проводимой военной операции.

Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 40 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.