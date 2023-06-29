Руководитель регионального ТФОМС отчиталась перед депутатами облдумы

В среду, 28 июня, на заседании рязанской облдумы директор территориального фонда обязательного медстрахования Елена Манухина отчиталась об исполнении бюджета за 2022 год.

Как отметила Манухина, общий объемов доходов за 2022 год составил 16 млрд 152 млн рублей, а расходов — 16 млрд 227 млн рублей. Расходы превысили доходы на 75 млн рублей, что связано с использованием остатка средств, сложившееся по состоянию на 1 января 2022 года.

Основным направлением расходования средств — финансовое обеспечивание организаций ОМС. 94,6% всех расходов бюджета фонда на сумму 15,4 млрд рублей было направлено на финансирование территориальной программы ОМС. Фондом обязательного медстрахования в 2022 году было оплачено более 921 миллиона рублей учреждениям других регионов за оказанную помощь рязанцам.

Елена Манухина подчеркнула, что рязанцы уезжают на лечение в другие регионы по четырем профилям: офтальмология, онкология, травматология/ортопедия и акушерство/гинекология.

«По результатам анализа понятно, что и в нашем регионе может быть оказана медпомощь по этим профилям. В частности, основной профиль, по которому уезжают рязанцы в другие регионы — офтальмология, составляет почти 20% от суммы всех выставленных счетов, из которых около 90% один лишь диагноз — катаракта. В 2022 году было принято решение об увеличении объемов по данному заболеванию на территории региона. До шести тысяч законченных случаев, увеличены объемы в больнице им. Семашко», — отметила Манухина.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников добавил, что есть много высокотехнологичной медпомощи федерального уровня, которую в регионе сделать невозможно. Поэтому рязанцы будут уезжать, а область продолжит оплачивать.

«Максимальный тренд — удержать то, что можем у себя. Первое, что было сделано — запущен онкоцентр, который обладает другой пропускной способностью и возможностью. Второй уходящий поток — офтальмология. Основой тренд — развитие и расширение пропускной способности. В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос. А остальные направления не носят такого важного перекоса, поэтому и к нам приезжают, и наши граждане уезжают. В любом случае каждый имеет право получить медпомощь там, где захочет», — прокомментировал Пшенников.

Депутат Григорий Парсентьев уточнил, что делается в направлении гинекологии, так как имидж подорван и рязанцы уезжают рожать в другие регионы. Манухина ответила, что за 2022 год были выставлены счета на 75,9 млн рублей. Пшенников добавил, что по количеству выставленных счетов, в январе и феврале — 80 родов, в марте и апреле — 40 родов. Также он отметил, что сдерживающая политика есть и она работает.

Председатель облдумы Аркадий Фомин попросил обратить внимание на качество и репутацию в учебных учреждениях, так как именно там должна быть системная работа.