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РБК: российские власти намерены взять под контроль ЧВК «Вагнер»

Российские власти намерены взять под полный контроль «глобальную империю», построенную Евгением Пригожиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Журналисты сообщают, что операции в Африке, которые проводили бойцы ЧВК «Вагнер», продолжатся без перерывов, только уже под контролем нового руководства. Эту информацию иностранному изданию сообщили неназванные дипломаты, «перебежчики» военной компании, офицеры разведки.

Утверждается, что высокопоставленные чиновники МИДа России позвонили президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадере, заверив его, что события в России не остановят отправку бойцов в Африку. Отмечается, что среди телохранителей главы ЦАР есть члены ЧВК «Вагнер».

По данным издания, за пределами России около шести тысяч «вагнеровцев» выполняют разные виды работ: защита нефтяных скважин и территории в Сирии, охрана шахт, политиков и других мест.

Отмечается, что 27 июня бойцам ЧВК, в основном находившимся в Сирии, было приказано прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, что они и сделали.