Путин призвал помочь раскрутиться российским компаниям

Путин призвал помочь раскрутиться российским компаниям. Об этом сообщает сайт «Рен-тв».

«Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире», — заявил Путин.

Также президент выразил уверенность в том, что отечественные компании готовы к конкуренции. Он отметил, что в нашей стране должно появляться больше собственных торговых марок, потому что после ухода иностранных компаний освободилась колоссальная ниша, которую нужно занять.