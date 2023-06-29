Путин назвал основу суверенитета России

Президент России Владимир Путин назвал основу суверенитета страны. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам главы государства, основой суверенитета является сильное и ответственное гражданское общество. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив.

Президент подчеркнул, что, используя лучшие решения, которые выдвигают жители России, необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки и благоустройства городов, а также формировать экономику предложения.