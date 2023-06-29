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Пушилин: второй этап контрнаступления ВСУ может стать более масштабным

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что второй этап контрнаступления ВСУ может стать более масштабным. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

По словам политика, несмотря на серьезные потери ВСУ в технике и живой силе, недооценивать силы противника нельзя.

«В открытых украинских источниках заявляют о 30% уничтоженной техники, не более. Но даже с учетом лживости украинских СМИ эта цифра может быть занижена. Но даже при таких показателях мы понимаем, что натовской техники, которая была поставлена Украине, еще много», — отметил Пушилин.

Чиновник подчеркнул, что второй этап контрнаступления может стать более масштабным из-за того, что Киев пока задействовал смешанные подразделения, где было много мобилизованных.

«Количество техники и те резервы, которые всё ещё сохраняются у противника, говорят о том, что второй этап может быть более интенсивным и масштабным», — добавил он, отметив, что российские войска готовятся к различным сценариям развития событий.