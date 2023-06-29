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Минобороны заявило об уничтожении в Краматорске двух генералов и 50 офицеров ВСУ

В Краматорске в результате удара по пункту временной дислокации украинских войск уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Генерал-лейтенант напомнил, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«По уточненной информации, уничтoжены участвовавшие в штабнoм сoвещании два генерала, до 50 oфицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемникoв и военных советников», — заявил Конашенков