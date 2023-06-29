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«Известия»: Центробанк и правительство предложили возмещать россиянам убытки от мошенников

Центробанк и правительство предложили возмещать россиянам убытки от мошенников. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, в правительстве и Центробанке хотят скорректировать закон «О национальной платежной системе». Поправки обяжут кредитные организации возмещать всю сумму перевода, если он совершен на счет получателя из черного списка мошенников.

Если изменения примут, банки будут обязаны на два дня замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить трансакцию.