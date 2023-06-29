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Администрация Рязанского района уберет несанкционированную свалку около Мурмина

Администрация Рязанского района пообещала убрать несанкционированную свалку около поселка Мурмино в летне-осенний период 2023 года. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в администрации Рязанского района, в ходе обследования они установили места скоплений ТКО, древесных и строительных отходов и определили их объем. По земельному кодексу РФ собственники земельных участков должны следить за ними.

«Для установления правообладателей земельных участков сотрудниками администрации района были проведены мероприятия в ходе которых было установлено, что места скопления отходов относятся к землям, государственная собственность на которых не разграничена», — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, уборка на неразграниченных участках должна производиться ими в рамках муниципальной программы «Благоустройство Рязанского муниципального района Рязанской области» при наличии выделенных бюджетных средств.

«В 2022 году, в связи с ограниченным объемом выделенных средств и большим количеством подлежащих к уборке и заранее запланированных свалок, уборка указанных несанкционированных свалок не была произведена», — прокомментировала администрация.

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году на уборку свалок выделили бюджетные средства и мэрия уже заключили контракт со специализированной организацией.

«Уборка несанкционированных свалок будет осуществляться в рамках заключенного контракта в пределах выделенных средств в летне-осенний период 2023 года», — подытожили в ответе.

Напомним, рязанцы жаловались на несанкционированную свалку около поселка Мурмино.