Администрация Рязанского района объяснила закрытие пляжа на озере Велье

Администрация Рязанского района объяснила редакции РЗН. инфо, почему закрыла пляж на озере Велье в Алеканове.

Как отметили в администрации, этот пляж официально не зарегистрирован и значится несанкционированным местом для купания.

«Данный пляж расположен более, чем в одном километре правее от официального места отдыха, определенного распоряжением администрации Дубровического сельского поселения (распоряжение от 17.05.2023 № 5). Там же расположены и таблички о запрете купания, и понтон. Органы местного самоуправления никогда не организовывали на этом участке озера Велье пляж или место массового отдыха», — говорится в ответе.

Кроме того, в администрации Рязанского района сообщили, что официальный пляж на берегу озера Велье располагается в начале села Алеканово.

Напомним, в июне жители Алеканово сообщили о закрытии пляжа на озере Велье.