А что в кино? «Время расплаты», «Назад к динозаврам» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Американский триллер с Мэлом Гибсоном от режиссера Майкла Обловитца «Время расплаты». Смертельно больной детектив Том Моран настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Перед смертью Том должен сделать нечто действительно важное для города и закона.
Семейная фантастика из Канады от режиссера Аристомениса Цирбаса «Назад к динозаврам». Джейсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.
Комедийная мелодрама из США от режиссеров Каспера Кристенсена и Энтони Хайнса «(Не)идеальные роботы». Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются.
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