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44-летнего жителя Рыбного задержали по подозрению в краже велосипеда

Полиция задержала жителя Рыбного. Его подозревают в краже велосипеда, сообщает пресс-служба УМВД.

Ранее в полицию обратился 20-летний молодой человек и сообщил о пропаже дорогостоящего велосипеда. Он его оставил в помещении магазина на улице Дачной перед кассами. После оплаты покупок увидел, что транспорта нет.

Прибывшие на место полицейские выяснили внешность уехавшего на велосипеде человека и вскоре нашли вора. Им оказался 44-летний неработающий мужчина.

Выяснилось, что после похищения велосипеда, мужчина сдал его за небольшую сумму денег в пункт приема металлолома. Правоохранители наведались туда и забрали транспорт, после чего вернули владельцу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).