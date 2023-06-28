Жителю Касимовского района дали шесть лет условно за то, что по его вине в ДТП погибла женщина

55-летнего жителя Касимовского района осудили за езду в пьяном виде, в результате которой произошло ДТП и погибла его пассажирка (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Трагедия произошла 23 августа 2021 года. Обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль Kia Yd. Вместе с ним в машину сели два пассажира. Далее они поехали в направлении поселка Елатьма по дороге «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево».

В какой-то момент на дороге появился пешеход. Водитель Kia не стал тормозить, а лишь попытался объехать человека. Из-за резких маневров мужчина потерял управление, машина врезалась в металлическое ограждение, а после съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии скончалась пассажирка. Еще один пассажир получил тяжкие травмы.

Суд приговорил водителя к шести годам условного срока и штрафу в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей. Также его лишили прав на 2,5 года.