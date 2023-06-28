Верховный суд разрешил считать конвертацию валюты в рубли отмыванием средств

Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого оправдали по делу о легализации биткоинов. Об этом сообщает РБК .

Мужчина, занимающийся производством и продажей мефедрона, продавал товар за криптовалюту. Далее он конвертировал ее в рубли.

Суд первой инстанции постановил, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.

С этим решением не согласилась прокуратура и обратилась в Верховный суд. В ведомстве отметили, что фигурант таким образом придавал «правомерный вид владению средств». За все время ему удалось вывести более восьми млн рублей. Он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установления собственников счетов.

Верховный суд заявил, что эти финансовые операции обвиняемый проводил для маскировки связи «легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

В Верховном суде заявили, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». Также там отметили, что ответственность по статье 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Отмечается, что Верховный суд еще в 2019 году постановил, что статьи 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Однако это первый раз, когда инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.