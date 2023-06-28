В Волгоградской области пенсионерка до смерти забила свою мать

В Волгоградской области пенсионерка до смерти забила свою мать. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Инцидент произошел 23 июня. Между подозреваемой и ее 91-летней матерью произошел конфликт. Мать начала критиковать образ жизни дочери. В ходе ссоры женщина толкнула мать и несколько раз пнула ее в грудь.

Через два дня, обнаружив мать без признаков жизни, подозреваемая сообщила об этом в полицию.

Экспертиза установила, что 91-летняя женщина скончалась от полученной тупой травмы грудной клетки.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.